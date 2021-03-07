Легкоатлет Недосеков на ЧЕ-2021 завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси

Недосеков установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2.37. Интересно, что Максим дважды не покорил планку на высоте 2.35, которую взял его основной конкурент Джанмарко Тамбери, а затем перенес последнюю попытку на 2.37, которая оказалась удачной,"Прессбол".