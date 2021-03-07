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Легкоатлет Недосеков на ЧЕ-2021 завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси

07.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту.



Недосеков установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2.37. Интересно, что Максим дважды не покорил планку на высоте 2.35, которую взял его основной конкурент Джанмарко Тамбери, а затем перенес последнюю попытку на 2.37, которая оказалась удачной, сообщает"Прессбол". 

Тамбери 2.37 взять не сумел и остался с серебром. Бельгиец Томас Кармой стал бронзовым призером с результатом 2.26.

Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову — 2.34.
 
 
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Белорусский легкоатлет Максим Недосеков завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту.
 
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