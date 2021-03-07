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Верующие на Кипре устроили акцию протеста против выбора песни "Дьявол" для Евровидения

07.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC в субботу прошла акция протеста против песни "El Diablo" ("Дьявол"), которая будет представлять Кипр на конкурсе "Евровидение", сообщает сайт газеты "Филелефтерос".


Акцию провели активисты общественного объединения "Православная молодежь Кипра". Протестующие принесли к зданию CyBC кресты и транспаранты с призывами заменить выбранную песню. 

Участники акции вручили заведующему отделом новостей CyBC Паникосу Хаджипаису резолюцию, пишет interfax.by, в которой называют песню "El Diablo" гимном тёмным силам, оскорблением народа и страны.

"Евровидение" пройдёт 18-22 мая в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Кипр на конкурсе представит греческая певица Элена Цагрину. 
 
Теги: Новости
 
 
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Возле Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC в субботу прошла акция протеста против песни "El Diablo" ("Дьявол"), которая будет представлять Кипр на конкурсе...
 
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