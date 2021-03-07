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Суд Литвы посчитал угрозой нацбезопасности расширение терминала «Беларуськалия» в Клайпеде
Источник материала: Партизан
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT), осуществляющего перевалку минеральных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий», на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту.
«Судейская коллегия, признавшая аргументы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее, а решение суда первой инстанции оставляет неизменным», — говорится в постановлении ГАСЛ,
Таким образом, суд поставил точку в длившемся полтора года споре компании с властями Литвы, которые считают BKT, на 30% принадлежащий «Беларуськалию», компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности.
Основным владельцем BKT является предприниматель Игорь Удовицкий. Ему же и Ольге Удовицкой через компанию Ferteksos transportas принадлежат 100% действующего рядом с Biriu kroviniu terminalas в порту Клайпеды терминала Nemuno terminalas.
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Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT), осуществляющего перевалку минеральных удобрений белорусского...
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