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Суд Литвы посчитал угрозой нацбезопасности расширение терминала «Беларуськалия» в Клайпеде

07.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT), осуществляющего перевалку минеральных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий», на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту.



«Судейская коллегия, признавшая аргументы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее, а решение суда первой инстанции оставляет неизменным», — говорится в постановлении ГАСЛ, пишет Interfax.by.

Таким образом, суд поставил точку в длившемся полтора года споре компании с властями Литвы, которые считают BKT, на 30% принадлежащий «Беларуськалию», компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности.

Основным владельцем BKT является предприниматель Игорь Удовицкий. Ему же и Ольге Удовицкой через компанию Ferteksos transportas принадлежат 100% действующего рядом с Biriu kroviniu terminalas в порту Клайпеды терминала Nemuno terminalas.
 
 
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Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT), осуществляющего перевалку минеральных удобрений белорусского...
 
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