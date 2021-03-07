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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?
07.03.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что делать с комнатой и оставленными вещами? Стоит ли родителям устанавливать правила посещения родного дома для взрослых детей? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в том, как правильно выпускать детей из "родительского гнезда".
0:50 Что такое "синдром опустевшего гнезда"
3:35 Почему мы тоскуем по взрослым детям
7:20 Почему отношения между супругами могут разрушиться после ухода детей
12:33 Чувство вины у детей
13:33 Стоит ли устанавливать правила посещения родительского дома
16:45 Как пережить первый год после ухода детей
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Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя?...
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