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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?

07.03.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?

Что делать с комнатой и оставленными вещами? Стоит ли родителям устанавливать правила посещения родного дома для взрослых детей? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в том, как правильно выпускать детей из "родительского гнезда". 

© CC0 / Pixabay
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0:50 Что такое "синдром опустевшего гнезда"

3:35 Почему мы тоскуем по взрослым детям

7:20 Почему отношения между супругами могут разрушиться после ухода детей

12:33 Чувство вины у детей

13:33 Стоит ли устанавливать правила посещения родительского дома

16:45 Как пережить первый год после ухода детей

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Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя?...
 
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