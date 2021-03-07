Генсек ОДКБ Зась посетит Казахстан 9-10 марта, в планах – встреча с Токаевым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар - Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетит 9-10 марта с визитом Казахстан, в ходе поездки ожидается встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На должность Генсека ОДКБ Зась ушел с поста Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.

"Девятого-десятого марта состоится визит генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан, в ходе которой он встретится с министрами обороны и иностранных дел, а также секретарем Совета безопасности", – сообщил Зайнетдинов.

По его словам, в ходе встреч Зась расскажет о планах мероприятий, которые направлены на реализацию решений сессии СКБ и следование приоритетным направлениям, которые были предложены Таджикистаном на время председательства в ОДКБ в текущем году.

Как ожидается, генсек также обсудит ситуацию в Центрально-Азиатском регионе и вопросы координации внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ.

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. В настоящее время в нее входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Странами-наблюдателями являются Сербия и Афганистан.

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