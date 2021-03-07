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Как СТВ, ОНТ и «Беларусь 1» демонизируют Литву
07.03.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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раскрывает манипуляции госканалов в отношении соседней страны.
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Как СТВ, ОНТ и «Беларусь 1» демонизируют Литву
Проект Media IQ раскрывает манипуляции госканалов в отношении соседней страны.
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