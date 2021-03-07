Источник материала: Хартия'97

Какими странами мира руководят женщины 7.03.2021, 17:25

Одна из самых известных женщин-политиков — канцлер Германии Ангела Меркель.

Украинский сайт «Слово и дело» выпустил инфографику, показывающую, сколько женщин в мире сейчас занимают ведущие должности.





Одна из самых известных женщин-политиков – канцлер Германии Ангела Меркель – она занимает эту должность уже более 15 лет. Христианско-демократический союз, представительницей которого является Меркель, избрал нового лидера Армина Лашета, который в случае победы ХДС на парламентских выборах осенью, может стать следующим канцлером Германии. А пока госпожа Меркель руководит одной из самых успешных стран мира.

Месяц назад вице-президентом США стала Камала Харрис после инаугурации Джо Байдена. Она первая женщина в американской истории, занявшая этот пост, а также первый человек афроамериканского и азиатско-американского происхождения на этой должности. До избрания Харрис была сенатором США от Калифорнии (2017-2021), генеральным прокурором Калифорнии (2011-2017) и окружным прокурором Сан-Франциско (2004-2011).

Более 17 лет с небольшим перерывом премьер-министром Бангладеш является Хасина Вазед. Впервые она возглавила правительство в июне 1996 года (на 5 лет), а второй раз была избрана премьером страны в январе 2009-го и занимает эту должность по сей день.

Президентом Грузии уже более двух лет является Саломе Зурабишвили – первая в истории страны женщина-президент, избранная всенародным голосованием. Ранее Зурабишвили занимала должность министра иностранных дел Грузии (2004-2006), чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.

Женщины-президенты сейчас в Эстонии, Греции, Молдове, Словакии, Сингапуре, Непале, Эфиопии, Тринидаде и Тобаго. Премьер-министры – в Дании, Эстонии, Литве, Исландии, Норвегии, Финляндии, Сербии, Новой Зеландии, где также должность генерал-губернатора «занята» женщиной.

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