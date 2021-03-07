Источник материала: Хартия'97

Николай Статкевич — белорусам: Держитесь, осталось недолго 7.03.2021, 17:18

Не надо думать, что какими-то уступками власть сможет отменить санкции.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич уже 280 дней незаконно находится под арестом. Супруга политика Марина Адамович публикует его письмо из-за решетки:

— Безусловно, слежу за всеми этими "судебными" процессами. Очевидно, что власть стремится любыми средствами не допустить массовых весенних протестов. Основное из этих средств — страх. Оттуда и эти неадекватные обвинения с немалыми сроками.

Но заключение девушек-журналисток за выполнение их служебных обязанностей вызывает волну эмоциональной реакции не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Противостоять этой волне «реал-политики» не смогут и поэтому вскоре нужно ждать очередного этапа санкций. И не надо думать, что какими-то уступками власть сумеет потом отменить те санкции, как это было в 2015 году.

В лучшем для власти случае, может, удастся отсрочить следующие этапы санкций.

Привет и поддержка всем арестованным за свободу. Пусть держатся — уже недолго.

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