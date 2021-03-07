Источник материала: Хартия'97

Мясо лучше кефира: названа еда, которую полезно есть перед сном 1 7.03.2021, 16:30

1,790

Иллюстрационное фото

Также диетолог рассказал о лучших продуктах для перекуса.

Есть распространенное мнение, что незадолго до сна можно без вреда для фигуры выпить стакан молока или кефира. Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков считает это заблуждением. Об этом он рассказал на своем канале в YouTube, пишет rg.ru .

"Лучше убрать все углеводы. Также нужно убрать молочные и кисломолочные продукты. Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы - молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин. Каши, медленные углеводы и фрукты также не надо есть перед сном", - отметил врач.

По его словам, в позднее время можно позволить себе мясо, рыбу или морепродукты (все это в небольших порциях), а также овощи.

"Желательно сырые овощи. Потому что при термообработке разрушается ценная клетчатка", - уточнил Алексей Ковальков.

Также он посоветовал в течение дня перекусывать (если есть такая необходимость) помидорами, огурцами, нарезанным болгарским перцем со специями, небольшой порцией йогурта с отрубями и в сочетании с яблоками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .