Презентация не нужна. Samsung Galaxy A52 снова попал на «живые» фото до анонса

Источник материала: Tut.by

Samsung вскоре официально представит смартфон среднего уровня Galaxy A52. Недавно в Сеть попало «живое» фото новинки, а теперь издание SamMobile опубликовало остальные снимки девайса.





Вся информация, ходившая среди инсайдеров ранее, подтвердилась: смартфон защищен от попадания внутрь корпуса воды и пыли по стандарту IP67. Задняя сторона гаджета матовая — по крайней мере, в модификации черной расцветки. Основная камера состоит из четырех модулей, есть система оптической стабилизации (OIS). Экран занимает практически всю переднюю панель. В верхней части центральной панели — вырез под фронтальную камеру.









Технические характеристики такие: процессор Snapdragon 720G (в LTE-версии телефона), диагональ экрана — 6,5 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — до 90 Гц. Оперативной памяти — до 8 ГБ, постоянной — вероятно, стоит ожидать несколько вариантов, от 64 ГБ или 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев встроят в экран, разрешение главного фотодатчика составит 64 Мп. Батарея — на 4500 мАч.





Цена стартовой версии девайса в Европе составит 369 евро, или около 1150 рублей по нынешнему курсу. Точная дата анонса не сообщается, но, скорее всего, продажи стартуют в конце марта.