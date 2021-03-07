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Еще 68,9 млн долларов. Минфин в феврале продолжил наращивать внутренний валютный долг

07.03.2021 17:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще 68,9 млн долларов. Минфин в феврале продолжил наращивать внутренний валютный долг
Фото из архива
Министерство финансов сообщает, что в январе — феврале 2021 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму 695,1 млн долларов, в том числе именных облигаций — 682,81 млн долларов, облигаций на предъявителя — 12,29 млн долларов. При этом через Белорусскую валютно-фондовую биржу продано государственных именных облигаций всего на 3,53 млн долларов, пишет TUT.BY.

В феврале Минфин продал облигации на 68,9 млн долларов, в январе — на 626,17 млн долларов (это больше, чем за весь прошлый год).

За весь прошлый год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов. В том числе через биржу — на 225,56 млн долларов.

При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны. В январе за пределами страны занять удалось только 35,7 млн долларов в эквиваленте.

Эксперты финансового рынка отмечают, что облигации в январе — феврале в основном выкупили белорусские банки. Такой механизм не в первый раз в Беларуси используется для того, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их долги. В начале года в сложной ситуации оказался Белорусский металлургический завод.
 
 
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В феврале Минфин продал облигации на 68,9 млн долларов, в январе — на 626,17 млн долларов.
 
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