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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще 68,9 млн долларов. Минфин в феврале продолжил наращивать внутренний валютный долг В феврале Минфин продал облигации на 68,9 млн долларов, в январе — на 626,17 млн долларов.

В феврале Минфин продал облигации на 68,9 млн долларов, в январе — на 626,17 млн долларов (это больше, чем за весь прошлый год).За весь прошлый год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов. В том числе через биржу — на 225,56 млн долларов.При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны. В январе за пределами страны занять удалось только 35,7 млн долларов в эквиваленте.Эксперты финансового рынка отмечают, что облигации в январе — феврале в основном выкупили белорусские банки. Такой механизм не в первый раз в Беларуси используется для того, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их долги. В начале года в сложной ситуации оказался Белорусский металлургический завод.