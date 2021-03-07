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Увеличить штраф не менее чем в 10 раз. Белорусы просят ужесточить наказание за «неправильный» выгул собак
Источник материала: Партизан
В сети появилась петиция с просьбой ужесточить наказание «собачникам» за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах.
Увеличить штрафы просят минимум в 10 раз,
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в качестве ответственности за нарушение правил содержания собак наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин.
Авторы петиции предлагают на законодательном уровне инициировать увеличение ответственности — размера штрафов не менее чем в десять раз — владельцев домашних животных за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах, в зеленых зонах, на тротуарах, пешеходных тропах и прочих общественных местах.
После сбора подписей обращение планируют отправить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
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Увеличить штраф не менее чем в 10 раз. Белорусы просят ужесточить наказание за «неправильный» выгул собак
В сети появилась петиция с просьбой ужесточить наказание «собачникам» за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах.
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