Женщины в БССР: 30 фотографий из прошлого

Источник материала: Sputnik Беларусь

Международный женский день стали отмечать с 1966 года. Именно тогда он стал настоящим праздником в СССР со всеми атрибутами: выходным днем, поздравлениями в трудовом коллективе, "хозяйственными" подарками, концертами для мам в детском саду и самодельными открытками от детей. И хотя противников "гендерного" праздника было много и тогда, и сейчас, он и по сей день остается одним из самых массово отмечаемых в странах СНГ и в Беларуси.

В фотоленте Sputnik — тридцать редких архивных фотографий девушек и женщин 1960-1980 годов за работой, на учебе, на улицах города, на отдыхе и в праздники. Стильные, обаятельные и женственные — белорусские девушки всегда были настоящими красавицами.

Присмотритесь — возможно, в кадр попадали ваши родственницы или знакомые? Даже если нет, пересмотрите фотографии и окунитесь в атмосферу тех лет.

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