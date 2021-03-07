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Женщины в БССР: 30 фотографий из прошлого
07.03.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Международный женский день стали отмечать с 1966 года. Именно тогда он стал настоящим праздником в СССР со всеми атрибутами: выходным днем, поздравлениями в трудовом коллективе, "хозяйственными" подарками, концертами для мам в детском саду и самодельными открытками от детей. И хотя противников "гендерного" праздника было много и тогда, и сейчас, он и по сей день остается одним из самых массово отмечаемых в странах СНГ и в Беларуси.
В фотоленте Sputnik — тридцать редких архивных фотографий девушек и женщин 1960-1980 годов за работой, на учебе, на улицах города, на отдыхе и в праздники. Стильные, обаятельные и женственные — белорусские девушки всегда были настоящими красавицами.
Присмотритесь — возможно, в кадр попадали ваши родственницы или знакомые? Даже если нет, пересмотрите фотографии и окунитесь в атмосферу тех лет.
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В честь праздника 8 Марта Sputnik решил окунуться в атмосферу 1960-1980 годов.
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