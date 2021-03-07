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Продавцы цветов в Гомеле обещают не поднимать цены 8 марта

07.03.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 7 мар – Sputnik. Цветочные базары развернулись в преддверии женского праздника во всех четырех районах областного центра.

Каждый прилавок напоминает конвейер – пока одни продавцы заворачивают букеты, другие готовят товар. Самой большой популярностью в эти дни по традиции пользуются тюльпаны. Один цветок стоит от 1,5 до 2,5 рубля. На 50 копеек дороже сортовые тюльпаны – с гофрированным краешком или пионовидные.

© Sputnik / Мария Амелина
Бюджетные тюльпаны (1,5 рубля за цветок) разбирают первыми

"На моей точке все цветы белорусские. Тюльпаны в основном пинские, а розы – из Ждановичей. В зависимости от сорта и высоты один цветок продаю от 3 до 6 рублей", – вводит в курс дела продавец Анна Ильина.

© Sputnik / Мария Амелина
Розы отечественного производства можно купить по 4 рубля за штуку

По словам Анны, такие же цены будут на цветы и 8 Марта. С ней соглашаются продавцы мимоз у привокзальной площади.

© Sputnik / Мария Амелина
За такую корзинку тюльпанов продавец просит 25 рублей

"А какой смысл поднимать цены? С деньгами у людей сейчас не очень. Вон некоторые часами ходят вокруг цветочных букетов. То ли выбирают, то ли ждут, пока продавцы уступят рубль", – рассуждают о ситуации с ценами предприниматели.

© Sputnik / Мария Амелина
Спросом пользуются веточки мимозы, их можно добавить в букет к тюльпанам

Мимозы стоят от 2 до 15 рублей за ветку. Цена зависит от того, насколько она большая и пушистая. Примулы в горшках – по 4-5 рублей.

© Sputnik / Мария Амелина
Первоцветы лучше дарить дачницам, в квартире таким цветочкам в горшках неуютно

"Хотите сэкономить? Купите большую ветку мимозы и разделите ее на пять-шесть букетов", – подсказывают покупателям продавцы самого востребованного в Международный женский день цветка.

© Sputnik / Мария Амелина
Из большой ветки мимозы может получиться несколько букетиков поменьше

Завтра в Гомеле цветочные базары откроются на час раньше обычного – в шесть утра уже можно будет купить букет любимым и родным женщинам.

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Теги: Гомель
 
 
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Традиционно высокий спрос на мимозы и тюльпаны – от запахов и цен у покупателей цветов кружится голова.
 
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