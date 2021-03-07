|
Продавцы цветов в Гомеле обещают не поднимать цены 8 марта
07.03.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 7 мар – Sputnik. Цветочные базары развернулись в преддверии женского праздника во всех четырех районах областного центра.
Каждый прилавок напоминает конвейер – пока одни продавцы заворачивают букеты, другие готовят товар. Самой большой популярностью в эти дни по традиции пользуются тюльпаны. Один цветок стоит от 1,5 до 2,5 рубля. На 50 копеек дороже сортовые тюльпаны – с гофрированным краешком или пионовидные.
© Sputnik / Мария Амелина
Бюджетные тюльпаны (1,5 рубля за цветок) разбирают первыми
"На моей точке все цветы белорусские. Тюльпаны в основном пинские, а розы – из Ждановичей. В зависимости от сорта и высоты один цветок продаю от 3 до 6 рублей", – вводит в курс дела продавец Анна Ильина.
© Sputnik / Мария Амелина
Розы отечественного производства можно купить по 4 рубля за штуку
По словам Анны, такие же цены будут на цветы и 8 Марта. С ней соглашаются продавцы мимоз у привокзальной площади.
© Sputnik / Мария Амелина
За такую корзинку тюльпанов продавец просит 25 рублей
"А какой смысл поднимать цены? С деньгами у людей сейчас не очень. Вон некоторые часами ходят вокруг цветочных букетов. То ли выбирают, то ли ждут, пока продавцы уступят рубль", – рассуждают о ситуации с ценами предприниматели.
© Sputnik / Мария Амелина
Спросом пользуются веточки мимозы, их можно добавить в букет к тюльпанам
Мимозы стоят от 2 до 15 рублей за ветку. Цена зависит от того, насколько она большая и пушистая. Примулы в горшках – по 4-5 рублей.
© Sputnik / Мария Амелина
Первоцветы лучше дарить дачницам, в квартире таким цветочкам в горшках неуютно
"Хотите сэкономить? Купите большую ветку мимозы и разделите ее на пять-шесть букетов", – подсказывают покупателям продавцы самого востребованного в Международный женский день цветка.
© Sputnik / Мария Амелина
Из большой ветки мимозы может получиться несколько букетиков поменьше
Завтра в Гомеле цветочные базары откроются на час раньше обычного – в шесть утра уже можно будет купить букет любимым и родным женщинам.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно высокий спрос на мимозы и тюльпаны – от запахов и цен у покупателей цветов кружится голова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)