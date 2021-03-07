Точечные задержания отмечены сегодня в Минске и Солигорске

Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.



Фото из архива

Так, по информации правозащитного сайта spring96.org , в ночь с 6 на 7 марта в одном из дворов столицы задержан Александр Данилин.

Около станции метро «Восток» сегодня задержаны Алексей Костелей, Константин Францев и Никита Кисель.

В Солигорске около трех часов дня в местном парке задержан Александр Новик, который дарил цветы женщинам.