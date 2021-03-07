|
Точечные задержания отмечены сегодня в Минске и Солигорске
Источник материала: Навiны
Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.
Так, по информации правозащитного сайта
Около станции метро «Восток» сегодня задержаны Алексей Костелей, Константин Францев и Никита Кисель.
В Солигорске около трех часов дня в местном парке задержан Александр Новик, который дарил цветы женщинам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)