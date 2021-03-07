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Точечные задержания отмечены сегодня в Минске и Солигорске

07.03.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.

Точечные задержания отмечены сегодня в Минске и Солигорске
Фото из архива

Так, по информации правозащитного сайта spring96.org, в ночь с 6 на 7 марта в одном из дворов столицы задержан Александр Данилин.

Около станции метро «Восток» сегодня задержаны Алексей Костелей, Константин Францев и Никита Кисель.

В Солигорске около трех часов дня в местном парке задержан Александр Новик, который дарил цветы женщинам.

 
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Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.
 
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