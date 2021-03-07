Сайт «Народной Воли» массировано атакуют с вечера пятницы

Сайт «Народной Воли» — nv-online.info — с вечера 5 марта подвергается интенсивным DDos-атакам, сообщает Белорусская ассоциации журналистов.





Как сообщается в аккаунтах «Народной Воли» в соцсетях, «сайт был восстановлен из резервной копии, сделанной ранее. Тексты, которые уже были опубликованы, временно не отображаются. В ближайшее время они опубликуются повторно и скоро будут доступны по прежним URL».

Редакция планирует «в ближайшее время устранить последствия ЧП».