Кому 20 тысяч долларов, а кому и «по пятьсот», БАТЭ хотел урезать. Сколько собираются платить в «вышке» в 2021-м, несмотря на лимит





В белфутболе уже с сезона-2021 вводят потолок зарплат: вот сколько будут получать футболисты и тренеры





пишет Tribuna.com. Хотя в прошлом году реальные цифры в высшей лиге были другие,Tribuna.com.





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В 2021 году, по нашей информации, все команды, которые решили превысить спущенные федерацией лимиты, уже нашли обходные пути. Сколько же действительно будут получать футболисты элитного дивизиона? Суммы могут на порядок отличаться даже внутри одной команды, ну а некоторые цифры поражают (иногда и руководителей, что пытаются снизить расходы).





«Шахтер»





В щедром Солигорске очень большой разброс зарплат – от 2 до 25 тысяч долларов в месяц. К «потолку», понятное дело, ближе признанные лидеры или желанные новички межсезонья. К примеру, лучший вратарь прошлого сезона Александр Гутор, затащивший пенальти в матче за Суперкубок, получает в районе 20 тысяч. Егор Филипенко, перешедший из БАТЭ, в зависимости от некоторых условий получит и вовсе от 22 до 24 тысяч. Еще одному экс-представителю борисовчан Игорю Стасевичу все-таки уже 35, поэтому он получает чуть поменьше – 18,5 тысячи.





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БАТЭ





Однако в Солигорске Стасевич все равно выиграл в деньгах – ведь в БАТЭ он получал около 15 тысяч. Больше клуб Андрея Капского платить готов не был никому – даже под угрозой лишиться лидеров. Более того, Капский-младший планировал договориться с оставшимися «сенаторами» команды о снижении зарплаты. Однако насчет того, удалось ли ему это, в клубе не распространяются.





Что ж, вот вам некоторые суммы до вероятного их срезания. Станиславу Драгуну по контракту положено в районе 12 тысяч долларов в месяц без учета бонусов. Примерно такая же зарплата у Павла Нехайчика и Максима Скавыша. А вот Денис Щербицкий, которого последние годы донимают травмы, получает меньше – около 7,5-8 тысяч.





«Динамо» Минск





В клубе установлен собственный потолок зарплат – примерно 7 тысяч долларов в месяц. У его верхней границы, например, молодые и перспективные вратарь Максим Плотников (7,5 тысячи) и полузащитник Иван Бахар (7,5 тысячи). Но можно получать и больше, если иметь особый для клуба статус. Такой, безусловно, есть у «динамовца» со стажем Сергея Кисляка – ему положили 10 тысяч.





«Рух»





В новом самом богатом брестском клубе 10 тысяч долларов в месяц – это максимальная планка. И то на такую сумму могут претендовать лишь те, кто перешел в клуб из брестского «Динамо» – например, поначалу не хотевший оставаться в Беларуси деф Габи Кики или форвард Денис Лаптев. По новым контрактам «Рух» предлагает до 7 тысяч долларов в месяц. По старым зарплаты часто меньше – например, капитанивший в прошлом сезоне Артем Рахманов имеет в районе четырех тысяч.





«Динамо» Брест





А тут зарплаты по 10 тысяч «зеленых» остались в прошлом. По информации Tribuna.com, средний месячный доход футболиста «Динамо» теперь на уровне четырех тысяч, причем не долларов, а белорусских рублей. При этом в документах ныне госклуба прописывается оклад в диапазоне от 400 до 1000 рублей, а остальную часть зарплаты футболист получает за счет различных надбавок, которые в любой момент грозят исчезнуть в одностороннем порядке.





«Торпедо-БелАЗ»





5 тысяч долларов в месяц – близкие к максимальным условия в Жодино прямо сейчас. Такие деньги получают, например, креативщики Андрей Хачатурян и Дмитрий Антилевский. Для сравнения, тоже важный для команды защитник Дмитрий Яшин забирает в районе четырех тысяч.





Другие клубы





Времена ныне тяжелые, поэтому уже 2 тысячи долларов в месяц для игрока команды из большого города – это большая удача. Впрочем, самые важные футболисты могут заработать и больше: так, Алексей Легчилин в «Немане» и Дмитрий Комаровский в «Ислочи» в счет зарплаты получают по 4 тысячи. А вот «Витебск», к примеру, не может столько платить даже давним лидерам – Антону Матвеенко капает 2-2,5 тысячи, Вандерсону – 2 тысячи, и это максимум клуба.





В населенных пунктах поменьше размером футболисты видят еще меньше. Потолок «Славии» – 1,5-2 тысячи долларов в месяц, такие деньги видят Андрей Чухлей и новичок команды Дмитрий Игнатенко, например. Аналогичная ситуация в «Слуцке» – подобной зарплатой может похвастать, в частности, Егор Семенов.





Совсем все грустно для игроков команд, только попавших в «вышку». В «Сморгони» футболисты должны будут получать 1500-2000 рублей в месяц – правда, еще обещают премиальные за победы. А в речицком «Спутнике» стандартом зарплаты выбрали вообще пресловутые 500 долларов.