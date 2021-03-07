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Задержанных в «Имагуру» студентов осудили на сутки. Судьи вышли на работу в воскресенье

07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Четверо студентов, задержанных вечером в пятницу на учредительной конференции Лиги студенческих объединений, по решению суда останутся за решеткой.

В воскресенье суд Центрального района Минска наказал Кристину Мироненко арестом в 14 суток по ст. 24.3 КоАП (неповиновение милиции), сообщает правозащитный центр «Весна».

Известно, что 7 марта судили еще одного задержанного в Imaguru  студента БГМУ Станислава Сенюкевича. Суд Октябрьского района осудил парня на 15 суток ареста также по ст. 24.3 КоАП.

Владиславу Калькову и Софье Моргуновой назначили по 15 суток ареста.

Напомним, в пятницу вечером силовики ворвались на конференцию в офис бизнес-клуба «Имагуру»: они задержали людей, посадили в автозаки и увезли.

«Сказали заявить на видео, что наш профсоюз распущен». Задержанные на студенческом мероприятии о том, как это было

 
Теги: Минск
 
 
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