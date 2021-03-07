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Колесникова: «Белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро есть»
07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
История, которая должна была прозвучать голосом руководителя штаба Виктора Бабарико. 7 марта исполняется полгода со дня ее задержания.
6 месяцев Марию Колесникову удерживают в СИЗО, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Мария стала одним из символов мирного протеста и борьбы за свои права.
Мария Колесникова, руководитель штаба Виктора Бабарико
Команда Бабарико
— 8 марта — день борьбы за свои права, пример чего так самоотверженно демонстрирует Мария. Вместе с проектом
Вы также можете использовать любой красный аксессуар: платок в нагрудном кармане, галстук, браслет часов и т.д.
Участникам флешмоба предлагают делиться своими фото в социальных сетях.
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Колесникова: «Белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро есть»
История, которая должна была прозвучать голосом руководителя штаба Виктора Бабарико.
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