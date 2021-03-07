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Колесникова: «Белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро есть»

07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

История, которая должна была прозвучать голосом руководителя штаба Виктора Бабарико. 7 марта исполняется полгода со дня ее задержания.

Колесникова: «Белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро есть»

6 месяцев Марию Колесникову удерживают в СИЗО, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Мария стала одним из символов мирного протеста и борьбы за свои права.

Белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро есть.

Мария Колесникова, руководитель штаба Виктора Бабарико

Команда Бабарико объявила флешмоб в поддержку Марии Колесниковой: неделя красных губ и аксессуаров.

— 8 марта — день борьбы за свои права, пример чего так самоотверженно демонстрирует Мария. Вместе с проектом politzek.me мы предлагаем всем, кто хочет, красить губы красной помадой в честь Маши, в честь всех политзаключенных, в честь борьбы за свои права.

Вы также можете использовать любой красный аксессуар: платок в нагрудном кармане, галстук, браслет часов и т.д.

Участникам флешмоба предлагают делиться своими фото в социальных сетях.

 
 
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История, которая должна была прозвучать голосом руководителя штаба Виктора Бабарико.
 
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