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Суды в Беларуси работают без выходных

07.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Суды в Беларуси работают без выходных

  • 7.03.2021, 17:44
Суды в Беларуси работают без выходных

Четырех студентов отправили на сутки.

Вечером 5 марта силовики в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений в бизнес-клубе "Имагуру" в Минске. По сведениям правозащитников, было задержано не менее 25 человек.

Большинство задержаных отпустили без оформления протоколов. Но на нескольких студентов пратаколы все же оформили — за неподчинение по ст. 24.3 КоАП, и отправили на Окрестина, сообщает Telegram-канал "Вясна назірае".

В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов, поэтому было решено судить их в воскресенье. Поскольку Верховный суд не объявил, что в воскресенье будут задействованы дежурные судьи, все суды прошли в закрытом режиме.

Владислав Кальков, Софья Маргунова и Станислав Сянюкевич получили по 15 суток. Кристину Мироненко приговорили к 14 суткам. Студентов судили в Центральном и Октябрьском судах.

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Теги: Минск
 
 
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Четырех студентов отправили на сутки.
 
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