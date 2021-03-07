«Повлечет за собой массовое закрытие». Что думают предприниматели о предложениях по увеличению налогов и отчислений в ФСЗН

Источник материала: Onliner Утекшее в сеть письмо от Комитета госконтроля к Министерству финансов о повышении налогов и взносов в ФСЗН наделало много шума. Больше всего письмо затронуло индивидуальных предпринимателей. Пока Минфин рассматривает предложения КГК, мы узнали мнение ИП на этот счет. Как оценивают предприниматели это письмо, в очередном выпуске подкаста «Про деньги» мы говорим с партнером Совета по развитию предпринимательства при президенте Жанной Роговой.

В текстовой версии выкладываем только главные мысли. Полную версию слушайте в аудиоформате. Подписаться на подкаст можно в сервисе «Яндекс.Музыка» . Также его можно слушать на устройствах Apple или других подкастоприемниках. Ссылка на скачивание самого файла в формате mp3 находится тут .

Главные мысли

Во время пандемии многие белорусские предприниматели потерпели колоссальные убытки. Многие приостановили бизнес, остальные пытаются выжить.

Что касается единого налога (напомним, КГК предлагает перевести «единщиков» на «упрощенку») — подобное решение, по мнению Жанны Роговой, преждевременно.





— На едином налоге работают и физические лица, то есть самозанятые, — объясняет она. — Вот у этой категории «единщиков» куча преференций. И здесь правительству нужно задуматься. Ведь они не обязаны платить ФСЗН, к примеру. Поэтому нужно четко определить категорию «самозанятые». А индивидуальные предприниматели еще в прошлом году воспользовались возможностью для перехода на УСН, и многие выбрали для себя упрощенную систему. Те «единщики», которые остались, никакого ущерба государству не наносят. Мы надеемся, что диалоговая площадка между правительством и бизнесом найдет компромиссное решение, которое не создаст проблем ИП.

Опрос для ИП. А вы платите единый налог или используете УСН?

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Что касается повышения налога по УСН до 16%, то Жанна Рогова считает, что это очень резкий подъем. Для сравнения, сейчас по УСН предприниматели платят или 3% и НДС, или 5% от общей выручки.

— Если такое решение будет принято, то большое количество ИП просто уйдет в тень, — говорит она и приводит в пример свой бизнес, который работает по упрощенной системе налогообложения. — Если я буду платить 16%, то я буду нерентабельна, мне придется просто закрываться. То есть риски закрытия для ИП высоки. Мы, предприниматели, об этом сказали уже.

16% налога по упрощенной системе налогообложения — это много?

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Еще одно предложение КГК — это 13% комиссии за снятие сумм свыше 3000 рублей, или трех средних зарплат по стране. По мнению Жанны Роговой, ставить этот вопрос преждевременно.

— Мое личное мнение — это очередное увеличение налоговой базы ИП, — считает эксперт. — Сначала нужно разобраться, почему так работает бизнес. Почему он разоряется, почему не может «вылезти из коротких штанишек»? Может, потому что много других неоправданных затрат. Это: аренда, коммунальные, возмещение всех затрат арендодателям по постановлению 433, а также покупка терминала (800 рублей), процент банков, обслуживание кассового оборудования и так далее. И вдобавок эти 13% лягут на индивидуальных предпринимателей. Я считаю, что бизнесу сначала нужно предложить альтернативу наличным.

Как вы оцениваете предложение про 13% комиссии со снятия более 3000 рублей?

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По словам Жанны Роговой, введение 13% с сумм свыше 3000 рублей повлечет за собой то, что предприниматели будут просто скрывать валовую выручку, а значит будут снижаться налоговые платежи. Более того, опять же, это повлечет за собой массовое закрытие ИП.

— Данная мера ставит в неравные условия разные субъекты бизнеса в областных, районных городах и сельской местности, — отмечает Жанна Рогова. — Вот к примеру, есть городской поселок Паричи в Светлогорском районе. Там выручка у предпринимателя гораздо меньше 3000 рублей в месяц. А Минск? Там в день иногда может быть такая сумма. И что же делать этому предпринимателю? Правительство должно смотреть как-то шире на эти вещи. Ведь предприниматель заработал эти деньги, это его деньги. Банк уже заработал на том, что деньги предпринимателя у него на расчетных счетах. Так почему ипэшник тот же должен платить комиссию за снятие своих же денег? Запрещенное нам никогда не было во благо.





Что касается отчислений в ФСЗН, то увеличение суммы обязательных страховых взносов будет очень болезненным для ИП, считает Жанна Рогова. Причем, по ее словам, повышение будет болезненным не только для ИП, но и для всех белорусских предприятий. Так как отчисления в ФСЗН — это большая часть затрат. Напомним, работодатель платит 34% от зарплаты работника в ФСЗН.

Как лучше платить ФСЗН в Беларуси?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Как сейчас нормально 17% работник, 18% работодатель Всё работник Хочу увидеть результаты Голосовать

— Предприниматели просто не справятся с подобной нагрузкой. Увеличение суммы отчислений в ФСЗН сразу же повлечет за собой увольнение наемных работников, — объясняет Жанна. — Нужно давно сделать перераспределение страховых отчислений между нанимателем и работником. Тогда многие вопросы просто сами по себе исчезнут.

— Письмо КГК вызвало бурю негативных эмоций в предпринимательской среде, — отмечает Жанна Рогова. — Все уже давно знают, что подобные письма сначала проходят детальный анализ и оценку регулирующего воздействия. Люди уже привыкли к этому. Сейчас идет бурное обсуждение этих предложений. 24 февраля мы встречались с председателем Совета по развитию предпринимательства Дмитрием Крутым. Мы детально обсудили предложения от КГК и выдвинули свои обоснования и предварительные предложения.





По поводу ставок самих налогов Жанна Рогова отмечает: в последние два года вопросов по размерам ставок единого налога или УСН не было.

— Работать при нынешних ставках можно. Основные вопросы — это сопутствующие затраты и ФСЗН, — отмечает спикер. — Также мы говорим и о 13% подоходного налога. Конечно, лучше было бы, чтобы были 9% или 7%. Предприниматель должен стать на ноги для того, чтобы у него были отчисления. Предприниматели не могут толком ни кредитов взять, ничего, они делают свой бизнес на свои деньги и льгот не получают.

Высокие ли налоги в Беларуси?

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— Возможно, правильнее было бы посмотреть микропредприятия и упростить им систему налогообложения, — считает эксперт. — Потому что у нас идет перевес в сторону самозанятых и ремесленников. Да, должны быть самозанятые, вопросов нет. Но это человек, который пришел и вбил гвоздь, поменял смеситель, или швея, которая даже пошила индивидуально костюм. А у нас в самозанятые поставили производство белья. Но ведь это производство. Или парикмахер. Но как можно парикмахера сделать ИП и тут же отпустить в самозанятые? Должно быть какое-то разграничение, и пересекаться эти виды деятельности не должны.

По словам Жанны Роговой, сейчас бизнес в регионах активно обсуждает встречные предложения к властям.

— По крайней мере нас услышали. Сейчас информация собирается, я думаю, нас заметят, — говорит Жанна Рогова. — Есть надежда, что бизнес услышат. С 2018 года я работаю с Советом по развитию предпринимательства. Мы очень много вопросов обсуждаем. В прошлом году из 23 вопросов по законодательству мы с помощью Совета сняли 20. Три еще висят. Я понимаю, что это очень сложно. Но по крайней мере начали прислушиваться.





Таймлайн

00:20—01:50. Как ИП перенесли пандемию?

01:50—03:15. Насколько адекватно предложение КГК отменить единый налог и заменить его на УСН?

03:15—04:41. Что думают предприниматели по поводу повышения налога по УСН до 16%.

04:41—08:53. Как отнеслись к предложению КГК ввести 13% комисии за снятие свыше 3000 рублей в месяц?

08:53—12:48. Потянут ли предприниматели повышение отчислений в ФСЗН? И как относятся к предложению по уголовной ответственности за неуплату взносов в ФСЗН?

12:48—17:40. Есть ли встречные предложения от предпринимателей? Какие главные проблемы у ИП?

17:40—21:46. Почему люди уходят в самозанятые и ремесленники, а не развивают свои предприятия?

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