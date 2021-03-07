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Бочарников отыграл 37 мест в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

07.03.2021 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял 17-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.


Фото: Дарья Бурякина

Бочарников (0+0+0+0) стартовал 54-м, не допустил ни одного промаха и отыграл в итоге 37 мест.

Антон Смольский (2+1+2+0) откатился с 22-го места на 43-е, Дмитрий Лазовский (2+0+0+1) поднялся с 50-го на 48-е, Максим Воробей (1+1+1+2) опустился с 46-го на 51-е.

Победу же одержал Тарьей Бё (1+0+0+0), который на восемь секунд опередил своего брата Йоханнеса (2+0+0+0). Третьим стал победитель спринта Симон Дестье (0+2+0+0) из Франции.

В общем зачете лидирует Йоханнес Бё. Сергей Бочарников — 31-й, Антон Смольский — 33-й, Роман Елетнов — 53-й, Максим Воробей — 56-й, Никита Лобастов — 70-й.

 
 
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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял 17-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
 
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