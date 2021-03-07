Офис Тихановской подвел итоги международной работы

передает Белсат. Под санкции попало также управление делами президента и компании, с ним связанные, а также 240 чиновников. Лукашенко лишили чемпионата мира по хоккею и ряда других спортивных мероприятий, которые стали бы очередным поводом для репрессий белорусов. Офис Светланы Тихановской сообщает, что уже более 6 месяцев Беларусь не уходит с полос мировых СМИ, в том числе «Washington Post», «Bild», «Financial Times», «BBC», «Al Jazeera». Лукашенко для международного сообщества стал изгоем. Более 30 государств официально не признают его президентом. Сейчас Александр Лукашенко является единственным «главой государства» во всем мире, на которого наложены персональные санкции Евросоюза,Белсат. Под санкции попало также управление делами президента и компании, с ним связанные, а также 240 чиновников. Лукашенко лишили чемпионата мира по хоккею и ряда других спортивных мероприятий, которые стали бы очередным поводом для репрессий белорусов.





В отношении Лукашенко и его пособников ООН рассматривает создание механизма для расследования преступлений.





Лукашенко за последние 6 месяцев не встретился ни с одним государственным лидером, кроме Путина. В то время, как Тихановская встретилась с лидерами почти 20 государств.





В более чем 50 странах мира состоялись акции солидарности с белорусами. Компании и фонды из Дании, США и Нидерландов предлагают планы инвестиций в Беларусь после перемен.





Евросоюз подготовил безвизовый режим и макропомощь Беларуси после ухода Лукашенко и демократических перемен. В США приняли Акт о демократии в Беларуси, который расширяет американскую помощь гражданскому обществу, белорусским СМИ и усиливает санкции против режима.





Тысячи граждан Беларуси получили гуманитарные визы. Сотни студентов получили стипендии на продолжение обучения. Сотни прошли через программы реабилитации, 30 тяжелораненых попали в Чехию. 50 спортсменов смогут получить помощь от Германии. Евросоюз уже оказывает поддержку белорусскому бизнесу через ЕБРР.