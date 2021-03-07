Зась встретится с руководством Казахстана









сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. 9-10 марта с.г. состоится визит Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан, в ходе которой он встретится с министрами обороны и иностранных дел, а также Секретарем Совета Безопасности. Об этомпресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.





Как ожидается, Генерального секретаря ОДКБ примет Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.





В ходе предстоящих встреч Станислав Зась проинформирует о запланированных мероприятиях по реализации решений (декабрьской 2020 г.) сессии СКБ и выполнении приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в Организации в 2021 году.





Наряду с этим, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ.





Стороны обсудят подготовку к предстоящим в апреле-мае с.г. очередным заседаниям уставных органов.