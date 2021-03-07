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В Шкловском районе фура столкнулась с микроавтобусом, очевидцы говорят о погибшем и пострадавших
Источник материала: Tut.by
В Шкловском районе произошла серьезная авария — столкнулись фура и микроавтобус, есть информация о жертвах и пострадавших. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Авария произошла на трассе на участке Могилев-Орша, примерно в 30 километрах от областного центра близ деревни Локути. Столкнулись фура и микроавтобус: большегрузный автомобиль в результате аварии оказался на обочине — его прицеп лежал на боку; у микроавтобуса серьезные повреждения, свидетельствующие, по-видимому, о лобовом столкновении.
Читатели TUT.BY сообщают о жертвах и пострадавших. Якобы один человек, находившийся в микроавтобусе, погиб, второй находится в реанимации, а водитель фуры также госпитализирован. Подтвердить эту информацию у официальных органов пока не удалось.
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Авария произошла на участке трассы Орша-Могилев, примерно в 30 километрах от областного центра.
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