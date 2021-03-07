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Первая партия бензина из Беларуси поступила в Ленинградскую область
Источник материала: Партизан
Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца воскресенья ожидается еще одна партия бензина.
Первые 3,5 тысячи тонн бензина из Беларуси поступили в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга, сообщили в пресс-службе правительства региона,
Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца воскресенья ожидается еще одна партия бензина.
Напомним, первые партии белорусских нефтепродуктов были отправлены в Россию 5 марта. Вторая отправка с "Мозырского НПЗ" состоялась 6 марта.
"Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов", – напомнили в пресс-службе.
Судовая партия белорусского бензина будет накапливаться на терминале "Портэнерго". В пресс-службе со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко заверили, что портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита.
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