Бочарников отыграл 37 мест в гонке преследования на этапе КМ по биатлону









Фото: Дарья Бурякина





пишет sport.tut.by. Бочарников (0+0+0+0) стартовал 54-м, не допустил ни одного промаха и отыграл в итоге 37 мест,sport.tut.by.





Антон Смольский (2+1+2+0) откатился с 22-го места на 43-е, Дмитрий Лазовский (2+0+0+1) поднялся с 50-го на 48-е, Максим Воробей (1+1+1+2) опустился с 46-го на 51-е.





Победу же одержал Тарьей Бё (1+0+0+0), который на восемь секунд опередил своего брата Йоханнеса (2+0+0+0). Третьим стал победитель спринта Симон Дестье (0+2+0+0) из Франции.





В общем зачете лидирует Йоханнес Бё. Сергей Бочарников — 31-й, Антон Смольский — 33-й, Роман Елетнов — 53-й, Максим Воробей — 56-й, Никита Лобастов — 70-й.







