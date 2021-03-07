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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных

07.03.2021 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре". 

© AFP 2020 / VALERY HACHE
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1:20 Массовые самоубийства Леммингов. Причем тут студия The Walt Disney?

10:35 Акула может учуять каплю кровь, находясь за несколько километров от жертвы.

16:17 Слоны ходят умирать в специальное место.

20:05 Слоны бояться мышей, потому что они могут забраться в хобот и грызут подошву гигантов.

23:50 Слоны перемещаются практически бесшумно.

25:25 Уховертки забираются в ушные каналы и откладывают там яйца.

31:10 В среднем каждый человек за всю жизнь съедает 5 пауков во время сна.

33:58 Страусы прячут голову в песок.

36:05 Нельзя подбирать упавших из гнезда птенцов, иначе от них откажутся родители.

37:19 Дельфины и киты массово выбрасываются на побережья.

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Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда ли, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место?...
 
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