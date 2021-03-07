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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных
07.03.2021 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".
© AFP 2020 / VALERY HACHE
1:20 Массовые самоубийства Леммингов. Причем тут студия The Walt Disney?
10:35 Акула может учуять каплю кровь, находясь за несколько километров от жертвы.
16:17 Слоны ходят умирать в специальное место.
20:05 Слоны бояться мышей, потому что они могут забраться в хобот и грызут подошву гигантов.
23:50 Слоны перемещаются практически бесшумно.
25:25 Уховертки забираются в ушные каналы и откладывают там яйца.
31:10 В среднем каждый человек за всю жизнь съедает 5 пауков во время сна.
33:58 Страусы прячут голову в песок.
36:05 Нельзя подбирать упавших из гнезда птенцов, иначе от них откажутся родители.
37:19 Дельфины и киты массово выбрасываются на побережья.
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Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда ли, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место?...
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