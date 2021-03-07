|
Акции солидарности с белорусами прошли в нескольких городах Польши
Источник материала: Хартия'97
Акции солидарности с белорусами прошли в нескольких городах Польши
Акции прошли в семи городах страны-соседки.
Сегодня акции солидарности с белорусами прошли в нескольких городах Польши.
Акции прошли в Белостоке, Варшаве, Кракове, Гданьске, Сопоте и Гдыни. А вчера акция прошла во Вроцлаве.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции прошли в семи городах страны-соседки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)