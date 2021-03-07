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Андрей Вардомацкий: Неудовлетворенность протестующих только выросла

07.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Андрей Вардомацкий: Неудовлетворенность протестующих только выросла

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  • 7.03.2021, 19:12
Андрей Вардомацкий: Неудовлетворенность протестующих только выросла

Уровень образования сторонников перемен выше среднего по стране.

В интервью изданию «Белорусы и рынок» руководитель негосударственной социологической кампании «Новак» и Белорусской аналитической мастерской (BAW) Андрей Вардомацкий рассказал о том, как изменились настроения в белорусском обществе после выборов 2020 года. Приводим несколько моментов.

Вопреки мнению проправительственных политологов и аналитиков, о том, что большинство протестующих — это «несознательная молодежь», социолог отметил, что недовольство результатами выборов выразили как молодые люди в возрасте 18-29 лет, так и люди в возрасте 56 лет и старше. При этом обе группы составляли около по 20% от общего числа протестующих.

Примечательно, что уровень образования протестующих выше среднего уровня образования населения Беларуси, а процент людей с высшим образованием выше, чем процент людей с высшим образованием в стране в целом.

По словам Вардомацкого, электоральный рейтинг Светланы Тихоновской несколько снизился в конце зимы из-за ее регулярных заявлений об отсутствии президентских амбиций.

Уровень недовольства ситуацией в стране не снизился. Напротив, массовые репрессии только усилили протестные настроения. Социолог отмечает переход госслужащих на сторону сторонников перемен, но динамика этого процесса еще требует детального изучения.

Произошли некоторые изменения в геополитической ориентации белорусов. «В белорусском геополитическом массовом сознании происходит новый процесс — расслоение понятий «Россия», «народ России» и «Кремль», — отмечает Андрей Вардомацкий.

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Уровень образования сторонников перемен выше среднего по стране.
 
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