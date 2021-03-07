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Легендарный социолог Вардомацкий: провластные переходят в стан сторонников перемен

07.03.2021 19:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Руководитель Беларуской аналитической мастерской доктор социологических наук Андрей Вардомацкий дал интервью изданию «Беларусы и рынок» о настроениях в беларуском обществе. Ниже — главные тезисы, коротко.

•    Новогодний опрос, которым исследуется, насколько счастливы были беларусы в 2020-м, показал, что позиция «достаточно счастлив» снизилась с 57,7% в 2019 году до 51% в конце 2020 года. В то же время произошло повышение позиции «не очень счастлив»: с 29,3 до 39,5%. 

•    Позиция «неудачный» в вопросе об общих впечатлениях от 2020 года возросла резко и кардинально: с 8,8% в 2019  году до 34,1% в 2020  году. Беларусов, не теряющих надежду, было 45%, испытывающих тревогу — 26%, беспокойство — 27%.

•    В беларуских протестах участвует не только «несознательная молодежь», но и ровесники Лукашенко. Средний уровень образования демонстрантов выше среднего уровня образования населения Беларуси. А процент людей с высшим образованием выше процента людей с высшим образованием по стране в целом.

•    Электоральный рейтинг Светланы Тихановской снизился, потому что она постоянно говорит, что не имеет президентских амбиций.

•    У сторонников перемен и поддерживающих политику Лукашенко принципиально разные шкалы оценки ситуации. Для первых шкалой является ситуация в настоящее время в других странах: насколько было бы лучше, если бы в Беларуси было бы так же. А вторые сравнивают с тем, как было в стране в начале 90-х. Кроме того, для первых характерна глубокая внутренняя потребность участия в принятии решений, вторые же удовлетворены тем, что решения принимают за них. 

•    Самые последние данные показывают переходы провластных людей в стан сторонников изменений. Это происходит на четырехмесячном отрезке времени.

•    Степень неудовлетворенности протестующих практически неизменна. Более того, из-за репрессий со стороны государства она стала острее.

 
 
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Руководитель Беларуской аналитической мастерской доктор социологических наук Андрей Вардомацкий дал интервью изданию «Беларусы и рынок» о настроениях в...
 
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