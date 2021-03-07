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Первую женщину на Луну NASA планирует отправить в ближайшие 10 лет
Источник материала: Партизан
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку астронавта-женщины на Луну в ближайшие десять лет.
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Миссия планируется в рамках американской лунной программы Artemis («Артемида»). В ней принимают участие девять астронавтов-мужчин и девять астронавтов-женщин. Отмечается, что в последнее время программа столкнулась с недостатком финансирования.
По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, которая является первой женщиной в истории на своем посту, вероятность того, что в первой экспедиции по программе Artemis будет женщина, составляет около 30%. Тем не менее, она рассчитывает, что у NASA получится осуществить высадку женщины-астронавта на Луну до конца этого десятилетия.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку астронавта-женщины на Луну в ближайшие десять...
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