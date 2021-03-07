Первую женщину на Луну NASA планирует отправить в ближайшие 10 лет









сообщает «Мир 24». Об этом«Мир 24».





Миссия планируется в рамках американской лунной программы Artemis («Артемида»). В ней принимают участие девять астронавтов-мужчин и девять астронавтов-женщин. Отмечается, что в последнее время программа столкнулась с недостатком финансирования.





По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, которая является первой женщиной в истории на своем посту, вероятность того, что в первой экспедиции по программе Artemis будет женщина, составляет около 30%. Тем не менее, она рассчитывает, что у NASA получится осуществить высадку женщины-астронавта на Луну до конца этого десятилетия.