Байден в воскресенье подписывает указ, упрощающий процедуру участия в выборах









Президент США Джо Байден в воскресенье подписывает указ, призванный облегчить процедуру участия американцев в выборах, сообщили представители Белого дома. Тем временем, республиканцы по всей стране пытаются ограничить избирательные права после выборов 2020 года.





Подписание указа совпадает с 56-й годовщиной «Кровавого воскресенья» 1965 года, когда силовики атаковали участников марша в Сельме, штат Алабама, которые протестовали против расовой дискриминации на выборах.





В среду демократы в Палате представителей одобрили законопроект о реформе избирательных процедур, требующий от штатов передать вопросы нарезки округов по выборам в Конгресс независимым комиссиям. Законопроект, вероятно, столкнется с трудностями при обсуждении в Сенате.





Указ Байдена поручает федеральным ведомствам в течение 200 дней представить планы с описанием шагов по расширению регистрации избирателей и распространению информации о выборах среди них. Он также поручает главному федеральному директору по вопросам информации модернизировать федеральные сайты и цифровые сервисы, предоставляющие такую информацию.





Указ Байдена также поручает федеральным ведомствам помочь штатам с регистрацией избирателей, требует от Управления служб общего назначения представить план по модернизации сайта Vote.gov и требует принять меры по расширению возможностей для голосования для федеральных служащих, избирателей за рубежом и военнослужащих, проходящих действительную службу.





Кроме того, указ предусматривает анализ барьеров, мешающих голосованию инвалидов. В частности, национальному институту стандартов и технологий поручается разработать рекомендации для того, чтобы федеральная регистрационная анкета избирателя была доступна для избирателей с инвалидностью.





В соответствии с указом, будет создана межведомственная координационная группа по избирательным правам коренных американцев. Ей будет поручено в течение года составить доклад с рекомендациями по расширению связей с избирателями, расширения регистрации и участия в выборах в общинах коренных американцев.





В воскресенье Байден выступает на ежегодном «Завтраке единства». В связи с эпидемией COVID-19 участники завтрака находятся в автомобилях на парковке Общественного колледжа Уоллеса в Дотане, штат Алабама. Большинство ораторов выступают лично, но выступления некоторых, включая Байдена, проходят в виртуальном формате.





«Наследие марша в Сельме состоит в том, что ничто не может помешать свободным людям воспользоваться самым священным правом граждан», – говорится в распространенном тексте выступления президента.





Байден отмечает, что в ходе нынешних сессий законодатели в 43 странах внесли более 250 законопроектов, призванных усложнить процедуру голосования.





В своем выступлении президент выражает надежду, что Сенат поддержит изменения в избирательном законодательстве, одобренные Палатой представителей.





«Сегодня, в годовщину “Кровавого воскресенья” я подпишу указ, который облегчает процедуру регистрации избирателей, которые имеют право голоса, и расширяет доступ к голосованию. У каждого избирателя должна быть возможность проголосовать, и этот голос должен быть учтен», – говорится в тексте выступления президента.



