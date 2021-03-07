В Шкловском районе фура столкнулась с микроавтобусом, очевидцы говорят о погибшем и пострадавших









сообщили читатели. Об этом TUT.BYчитатели.





Авария произошла на трассе на участке Могилев-Орша, примерно в 30 километрах от областного центра близ деревни Локути. Столкнулись фура и микроавтобус: большегрузный автомобиль в результате аварии оказался на обочине — его прицеп лежал на боку; у микроавтобуса серьезные повреждения, свидетельствующие, по-видимому, о лобовом столкновении.









Фото: читатель TUT.BY





Читатели TUT.BY сообщают о жертвах и пострадавших. Якобы один человек, находившийся в микроавтобусе, погиб, второй находится в реанимации, а водитель фуры также госпитализирован. Подтвердить эту информацию у официальных органов пока не удалось.



