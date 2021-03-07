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На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии состоялась женская гонка преследования

07.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии состоялась женская гонка преследования

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) 7 марта проходят гонки преследования. Результаты у женщин уже известны.  

Вновь равных не было норвежке Тирил Экхофф. Уверенно победить лидеру общего зачета не помешали три штрафных круга, которые она допустила при стрельбе стоя. На второй позиции финишировала представительница Германии Дениз Херман. Норвежка Марта Ройселанд стала третьей.  

Высоко в гонке преследования удалось финишировать Анне Соле, которая заняла седьмую позицию, допустив три промаха. Еще одна наша биатлонистка, Динара Алимбекова, стала 26-й. У нее 7 штрафных кругов.  

Завершит этап Кубка мира мужская гонка преследования. Она стартует в 18:00.

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На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) 7 марта проходят гонки преследования. Результаты у женщин уже известны.   Вновь равных не было норвежке Тирил...
 
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