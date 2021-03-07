Егор Шарангович пополнил бомбардирский актив в NHL

Источник материала: ОНТ

Белорусский форвард Егор Шарангович вновь пополнил свой бомбардирский актив в Национальной хоккейной лиге.

Его команда «Нью-Джерси Дэвилз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Шарангович поучаствовал во втором взятии ворот соперника. Белорус отметился голевой передачей. Однако «Дэвилз» в итоге проиграли – 3:6. Белорус провел на льду более 14 минут и нанес три броска по воротам.

По итогам 18 игр в дебютном сезоне в NHL у Егора Шаранговича уже 6 бомбардирских баллов – 3 гола и столько же результативных передач. А вот его команда выступает неудачно. «Нью-Джерси» – на предпоследнем, седьмом месте в таблице Восточного дивизиона.

ФОТО: belarushockey.com

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