ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Егор Шарангович пополнил бомбардирский актив в NHL

07.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович пополнил бомбардирский актив в NHL

Белорусский форвард Егор Шарангович вновь пополнил свой бомбардирский актив в Национальной хоккейной лиге. 

Его команда «Нью-Джерси Дэвилз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Шарангович поучаствовал во втором взятии ворот соперника. Белорус отметился голевой передачей. Однако «Дэвилз» в итоге проиграли – 3:6. Белорус провел на льду более 14 минут и нанес три броска по воротам.  

По итогам 18 игр в дебютном сезоне в NHL у Егора Шаранговича уже 6 бомбардирских баллов – 3 гола и столько же результативных передач. А вот его команда выступает неудачно. «Нью-Джерси» – на предпоследнем, седьмом месте в таблице Восточного дивизиона.

ФОТО: belarushockey.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский форвард Егор Шарангович вновь пополнил свой бомбардирский актив в Национальной хоккейной лиге.  Его команда «Нью-Джерси Дэвилз» принимала «Нью-Йорк...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайт газэты «Народнай Волі» з вечара пятніцы зазнае кібэратаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by