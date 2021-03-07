Ирина Жук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике

Источник материала: ОНТ

Белоруска Ирина Жук стала бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях.

Наша спортсменка с первых попыток уверенно справилась с планкой на высоте 4 метра и 45 сантиметров. Затем также покорила высоту 4,60 и 4,65. Это позволило Ирине, проводящей свой лучший соревновательный сезон в карьере, подняться на третью ступень пьедестала! Золотую медаль выиграла Ангелика Мозер из Швейцарии. Второй с лучшим результатом в карьере стала словенка Тина Сутей.

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