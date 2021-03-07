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Российские учёные подготовили необычный подарок к 8 Марта
Источник материала: ОНТ
Сотрудники Ботанического сада Российской академии наук вывели новый сорт орхидеи, а Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил женщинам придумать для него название,
Новый сорт орхидеи имеет стандартную форму, его лепестки – нежного красного цвета с оранжевой внутренней частью.
Имя для выведенной орхидеи может придумать любой желающий, а сотрудники оранжереи Ботанического сада РАН выберут 10 лучших вариантов из предложенных в официальных аккаунтах Минобрнауки в социальных сетях.
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования сообщили, что окончательное решение о названии нового сорта цветка будут принимать пользователи интернета 14 марта в ходе голосования на площадке ведомства в сети «ВКонтакте».
Фото: pixabay
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Сотрудники Ботанического сада Российской академии наук вывели новый сорт орхидеи, а Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил женщинам...
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