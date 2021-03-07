В Минске к 8 Марта открылся специальный цветочный базар на Комаровке

Источник материала: ОНТ

Наступающий праздник поменял вид и минских улиц. Купить букет можно в любой точке города. Минск накануне 8 Марта превратился в цветочный город.





Большой цветочный базар открылся на Комаровском рынке. И даже несмотря на прохладную погоду, людей на рынке много. Как, собственно, и товара «номер один». Торговые ряды переполнены самыми разными цветами: розами, лилиями, герберами. И, конечно же, хит, который каждую весну ставит рекорд по продажам, – тюльпаны. Выбор тоже огромный – по цвету, размеру, сорту и стоимости. В общем, глаза будут разбегаться даже у флориста. Сделать приятно точно получится. Цены, кстати, доступные. За тем, чтобы продавцы не завышали стоимость ходового товара, следят специалисты. Кто-то берет несколько, кто-то – охапку. От этого итоговая цена тоже может меняться – торг никто не отменял. Надо сказать, что на скромный букет денег хватит даже у школьника. И для этого даже не обязательно идти именно на рынок – в многолюдных местах города работает дополнительная торговля: вблизи торговых объектов, школ, поликлиник, остановок открыты более 200 точек.

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