Беларусь поднялась на 13 позиций в мировом глобальном рейтинге продовольственной безопасности

Источник материала: ОНТ

Беларусь улучшила свои позиции по уровню продовольственной безопасности в мире, обойдя Польшу, Россию и Украину. Такие данные приводит исследовательское и аналитическое подразделение одной из самых известных мировых медиакомпании Economist Group.





В рейтинге Global Food Security наша страна поднялась на 23 место из 113 стран. Ближайшая из соседей Беларуси – Россия – расположилась на 24-м. Отстала Польша – у нее 25 строчка, а также Украина – 54 место. Глобальный индекс продовольственной безопасности рассчитывается по четырем критериям: доступность продуктов питания для людей, их наличие, качество и безопасность.

Беларусь набрала почти 74 балла из 100 возможных. Это гораздо лучше, чем год назад, тогда мы взяли 36 место. Все закономерно – обеспечили продовольствием себя, успешно и торгуем. 60% молока и треть производимого мяса Беларусь экспортирует. Наши продукты можно найти на прилавках 116 стран мира.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «По итогам прошлого года мы увеличили поставки продовольствия на экспорт на 4,3% и достигли суммы 5,8 миллиарда долларов США, причем, что интересно, мы росли в последнее время каждый год, каждый год был плюс. За счет чего это было сделано? За счет трудолюбия аграриев, которые произвели больше продовольствия. У нас был рост в производстве, и растениеводческой продукции, и животноводческой, и, конечно, предприятия переработки. Они постоянно модернизируют свои производства под мировые тренды».

В общем экспорте всей страны сельхозпродукция по итогам прошлого года занимает рекордные 20%. Основные партнеры Беларуси сегодня – по-прежнему страны СНГ и ЕАЭС. Но потенциал гораздо больше. Поэтому мы диверсифицируем свои рынки. Уже немало поставок в Азию, Европу, африканский континент, страны Карибского бассейна.

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