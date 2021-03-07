В Швейцарии могут ввести полный запрет на ношение одежды, закрывающей лицо

Источник материала: ОНТ

В Швейцарии проходит референдум по внесению поправок в Конституцию страны, которые позволят ввести запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, передаёт телерадиокомпания Deutsche Welle.

Если в результате референдума поправки будут внесены, запрет коснётся не только жителей Швейцарии, но и иностранцев. Закрывать лицо нельзя будет в общественном транспорте, всех административных зданиях, ресторанах, магазинах, стадионах и иных местах массового скопления людей. Запрет не будет действовать в местах проведения религиозных обрядов, а также при возможной угрозе здоровью и безопасности человека.

Вопрос о введении подобного запрета и вынесении его на референдум подняли представители правого крыла национал-консервативной «Швейцарской народной партии», которые считают, что традиция прятать лицо на публике противоречит культуре и устоям страны. Инициативу поддерживают в основном правые группы, а правительство и депутаты парламента рекомендовали швейцарцам голосовать против запрета.

В январе 2021 года швейцарская вещательная корпорация SBC провела опрос, который показал, что за запрет на на ношение одежды, закрывающей лицо, готовы проголосовать 56% респондентов.

Запрет на ношение одежды, частично или полностью скрывающей лицо, уже действует в большинстве стран Европы: Франции, Болгарии, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Дании, а также в некоторых регионах Испании и Швейцарии, в провинции Квебек (Канада).

Фото: Pinterest

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