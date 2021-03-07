ГАИ к 8 Марта усиливает патрулирование на улицах

Источник материала: ОНТ

Чтобы ничто не омрачило Женский день. Перед самым красивым праздником сотрудники ГАИ усиливают патрулирование.





Под особым вниманием экипажей – нетрезвые водители и гонщики. Больше экипажей будут «стоять» как в городской черте, так и на трассах. Не останутся незамеченными и такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения в местах, где оно запрещено, или несоблюдение правил проезда перекрестков.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД: «Что касается пеших участников, им также необходимо быть очень внимательными при переходе. Не спешите переходить на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток используйте световозвращающие элементы».

Несмотря на календарную весну, солнечная погода днем сменяется ночными заморозками – на дороге образуется гололедица. В ГАИ предупреждают: соблюдайте не только скоростной режим, но и дистанцию, чтобы в праздники «везде приехать вовремя».

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