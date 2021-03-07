Источник материала: ОНТ

«Крокі на гукі», или как в Беларуси расширяют возможности для незрячих: звукоречевая система навигации для слабовидящих появилась на станции Минск-Пассажирский.





Проект реализован Белорусской железной дорогой совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению. На главном вокзале страны установлены 100 звукоречевых информаторов и тактильные мнемосхемы. Учтено всё.

Подобную систему уже внедрили в Национальном аэропорту Минск и на новом автовокзале Бреста, однако проект, выполненный на станции Минск-Пассажирский, крупнейший среди транспортных объектов Беларуси, поэтому аналогов ему еще нет. По государственной программе «Социальная защита», рассчитанной на ближайшие пять лет, подобные изменения постепенно произойдут и на других объектах магистрали. Раньше на станции Минск-Пассажирский для обслуживания инвалидов-колясочников была переоборудована билетная касса. Для создания безбарьерной среды устроены тактильные направляющие на центральном входе. Парк магистрали постоянно пополняется современными поездами, адаптированными для перевозки физически ослабленных пассажиров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram