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Звукоречевая система навигации для слабовидящих появилась на станции Минск-Пассажирский

07.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звукоречевая система навигации для слабовидящих появилась на станции Минск-Пассажирский

«Крокі на гукі», или как в Беларуси расширяют возможности для незрячих: звукоречевая система навигации для слабовидящих появилась на станции Минск-Пассажирский. 


Проект реализован Белорусской железной дорогой совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению. На главном вокзале страны установлены 100 звукоречевых информаторов и тактильные мнемосхемы. Учтено всё.

Подобную систему уже внедрили в Национальном аэропорту Минск и на новом автовокзале Бреста, однако проект, выполненный на станции Минск-Пассажирский, крупнейший среди транспортных объектов Беларуси, поэтому аналогов ему еще нет. По государственной программе «Социальная защита», рассчитанной на ближайшие пять лет, подобные изменения постепенно произойдут и на других объектах магистрали. Раньше на станции Минск-Пассажирский для обслуживания инвалидов-колясочников была переоборудована билетная касса. Для создания безбарьерной среды устроены тактильные направляющие на центральном входе. Парк магистрали  постоянно пополняется современными поездами, адаптированными для перевозки физически ослабленных пассажиров.

 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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«Крокі на гукі», или как в Беларуси расширяют возможности для незрячих: звукоречевая система навигации для слабовидящих появилась на станции Минск-Пассажирский.  ...
 
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