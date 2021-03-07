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Игра без правил: матч плей-офф КХЛ «Динамо-Минск» и СКА завершился скандалом

07.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Громким скандалом завершился третий матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга. Судьбу напряженной встречи решило не мастерство хоккеистов и тактические решения тренеров – на помощь российской команде пришли судьи.

Спорные удаления были и в первых матчах соперников – СКА повел в серии 2:0. «Динамо» не сдавалось и при поддержке почти 12 тысяч зрителей – это рекорд сезона в КХЛ – было близко к первой победе. Уступая в счете, наш клуб перевел матч в овертайм – 3:3. В дополнительное время судьи не заметили нарушение на Шейне Принсе, а затем, буквально сразу же, дважды удалили игроков «Динамо». СКА таким подарком воспользовался – 4:3. Эмоций после игры не сдерживали ни болельщики, ни тренеры «Динамо». Предвзятость к народной команде просто не выдерживает никакой критики. 

Судейские ошибки в серии «Динамо» – СКА признают все эксперты, в том числе и российские. Такого откровенного «сплава» не заслужили ни игроки, ни болельщики. Произошедшее напоминает хамство и перешло все грани. Но белорусский клуб не сдается, по игре минчане ни в чем не уступают сопернику. Следующий матч серии команды проведут на «Минск-арене» завтра, начало в 17:10. Будем болеть действительно за настоящий хоккей.

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Теги: Минск
 
 
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Громким скандалом завершился третий матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга. Судьбу напряженной встречи...
 
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