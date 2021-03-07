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Армения не может справиться с политическим кризисом, Ереван перекрыт митингующими

07.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Армения не может справиться с политическим кризисом, Ереван перекрыт митингующими

В Ереване накалена обстановка. Неделя в армянской столице началась протестами, ими же и заканчивается. На улицах гудят акции, митинги и шествия, направленные против премьер-министра страны. Накануне демонстрантов собралось несколько тысяч.


Одни у здания парламента, другие – у стен Минобороны. И те, и другие требовали ухода премьера Никола Пашиняна. Несмотря на мирный характер акции, некоторые ее участники призывали собравшихся начать действовать «более активно», чтобы добиться отставки политика. 

Очередной политический кризис в Армении разгорелся больше недели назад. Военные потребовали уволить премьера, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Тот своим указом попытался отправить их в отставку. Но президент Армении такую кадровую рокировку не утвердил. Как скоро разрешится конфликт, неизвестно. На кону – судьба внеочередных парламентских выборов.

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В Ереване накалена обстановка. Неделя в армянской столице началась протестами, ими же и заканчивается. На улицах гудят акции, митинги и шествия, направленные...
 
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