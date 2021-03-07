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Зима вернулась в Беларусь: новые сугробы и снова минус

07.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зима вернулась в Беларусь: новые сугробы и снова минус

Новые сугробы и снова минус. В Беларусь снова вернулась зима. Сильный с порывами ветер принес снег. За несколько часов замело дороги и улицы.  


Об оранжевом уровне опасности предупреждали синоптики. По всей стране сегодня метели. На дорогах гололедица. Шквалистый ветер – только в Минске до 20 метров в секунду. Не самое лучшее время для прогулок, они сегодня не безопасны, особенно вблизи мостов, эстакад, трубопроводов и линии электропередачи. 

Специалисты МЧС рекомендуют быть внимательными на дороге и лучше воспользоваться общественным транспортом. А «личный» убрать в гараж или парковать подальше от столбов и деревьев. 

После ветров в страну придут ночные заморозки. На ближайшие несколько дней ночью и утром столбик термометра опустится до -9, будет облачно и снежно. Днем потеплеет не на много, до -5. И только к выходным плюсовая температура, до +4, и мокрый снег с дождем.  

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Теги: Минск
 
 
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Новые сугробы и снова минус. В Беларусь снова вернулась зима. Сильный с порывами ветер принес снег. За несколько часов замело дороги и улицы.   Об оранжевом уровне...
 
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