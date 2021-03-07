Зима вернулась в Беларусь: новые сугробы и снова минус

Источник материала: ОНТ

Новые сугробы и снова минус. В Беларусь снова вернулась зима. Сильный с порывами ветер принес снег. За несколько часов замело дороги и улицы.





Об оранжевом уровне опасности предупреждали синоптики. По всей стране сегодня метели. На дорогах гололедица. Шквалистый ветер – только в Минске до 20 метров в секунду. Не самое лучшее время для прогулок, они сегодня не безопасны, особенно вблизи мостов, эстакад, трубопроводов и линии электропередачи.

Специалисты МЧС рекомендуют быть внимательными на дороге и лучше воспользоваться общественным транспортом. А «личный» убрать в гараж или парковать подальше от столбов и деревьев.

После ветров в страну придут ночные заморозки. На ближайшие несколько дней ночью и утром столбик термометра опустится до -9, будет облачно и снежно. Днем потеплеет не на много, до -5. И только к выходным плюсовая температура, до +4, и мокрый снег с дождем.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram