КХЛ дисквалифицировала хоккеиста минского «Динамо», который бросил бутылку в сторону судьи

Источник материала: Tut.by

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева на один матч.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Игрок также подвергнут денежному штрафу. Причиной дисквалификации стало поведение Варфоломеева после матча, когда он бросил в сторону судьи бутылку.

Также на один матч дисквалифицирован нападающий СКА Иван Морозов, грубо сыгравший против Брэндона Козуна. За этот же фол Морозов был удален до конца игры.