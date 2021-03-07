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КХЛ дисквалифицировала хоккеиста минского «Динамо», который бросил бутылку в сторону судьи
Источник материала: Tut.by
Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева на один матч.
Игрок также подвергнут денежному штрафу. Причиной дисквалификации стало поведение Варфоломеева после матча, когда он бросил в сторону судьи бутылку.
Также на один матч дисквалифицирован нападающий СКА Иван Морозов, грубо сыгравший против Брэндона Козуна. За этот же фол Морозов был удален до конца игры.
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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева на один матч.
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