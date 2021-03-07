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КХЛ дисквалифицировала хоккеиста минского «Динамо», который бросил бутылку в сторону судьи

07.03.2021 20:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева на один матч.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Игрок также подвергнут денежному штрафу. Причиной дисквалификации стало поведение Варфоломеева после матча, когда он бросил в сторону судьи бутылку.

Также на один матч дисквалифицирован нападающий СКА Иван Морозов, грубо сыгравший против Брэндона Козуна. За этот же фол Морозов был удален до конца игры.

 
 
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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева на один матч.
 
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