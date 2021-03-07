Мир на пороге глобального кризиса из-за уязвимости Microsoft





пишет Office Life, хакерские атаки на программное обеспечение Microsoft перерастают в глобальный кризис кибербезопасности. Таким образом,Office Life, хакерские атаки на программное обеспечение Microsoft перерастают в глобальный кризис кибербезопасности.





Среди пострадавших больше всего компаний малого и среднего бизнеса, которые использовали Microsoft Exchange Server. Кроме того, хакеры пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии и домов престарелых. А также в данные центров по изучению инфекций и компаний, работающих по контракту с Минобороны США.





Ситуацией обеспокоены в ФБР, АНБ и Белом доме. Белый дом намерен создать группу реагирования на хакерскую атаку.





По оценкам специалистов, такая крупная хакерская атака ведет к финансовым и репутационным убыткам предприятий .





Microsoft приписывает атаку Китаю — в частности, хакерской группе Hafnium. Участники группировки использовали неизвестный ранее механизм, с помощью которого были украдены пароли или найдены уязвимости в работе программного обеспечения, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.



