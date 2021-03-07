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Максим Недосеков завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси

07.03.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Максим Недосеков завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси

  • 7.03.2021, 20:26
Максим Недосеков завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси
Максим Недосеков

Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову.

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту, передает pressball.by.

Недосеков установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2.37. Интересно, что Максим дважды не покорил планку на высоте 2.35, которую взял его основной конкурент Джанмарко Тамбери, а затем перенес последнюю попытку на 2.37, которая оказалась удачной.

Тамбери 2.37 взять не сумел и остался с серебром. Бельгиец Томас Кармой стал бронзовым призером с результатом 2.26.

Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову — 2.34. Уже в ранге чемпиона Европы он штурмовал высоту 2.40, однако три попытки оказались неудачными.

ЧЕ-2021 в помещениях. Прыжки в высоту, мужчины

1. Максим НЕДОСЕКОВ (Беларусь) 2.37 NR WL

2. Джанмарко Тамбери (Италия) 2.35

3. Томас Кармой (Бельгия) 2.26

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Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову.
 
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