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Максим Недосеков завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Максим Недосеков завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси
Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову.
Белорусский легкоатлет Максим Недосеков завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту, передает
Недосеков установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2.37. Интересно, что Максим дважды не покорил планку на высоте 2.35, которую взял его основной конкурент Джанмарко Тамбери, а затем перенес последнюю попытку на 2.37, которая оказалась удачной.
Тамбери 2.37 взять не сумел и остался с серебром. Бельгиец Томас Кармой стал бронзовым призером с результатом 2.26.
Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову — 2.34. Уже в ранге чемпиона Европы он штурмовал высоту 2.40, однако три попытки оказались неудачными.
ЧЕ-2021 в помещениях. Прыжки в высоту, мужчины
1. Максим НЕДОСЕКОВ (Беларусь) 2.37 NR WL
2. Джанмарко Тамбери (Италия) 2.35
3. Томас Кармой (Бельгия) 2.26
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Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову.
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