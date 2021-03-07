Источник материала: Хартия'97

На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора 4 7.03.2021, 20:16

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Сегодня белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью.

На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора, сообщил телеграм-канал Минэнерго.

Первый имитатор тепловыделяющей сборки загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС 7 марта в 19.31. Всего их будет загружено 163.

Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.

Напомним, сегодня белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью.

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