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На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора
Источник материала: Хартия'97
На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора
Сегодня белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью.
На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора,
Первый имитатор тепловыделяющей сборки загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС 7 марта в 19.31. Всего их будет загружено 163.
Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
Напомним, сегодня белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью.
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Сегодня белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью.
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